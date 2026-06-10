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Montella herkesi güldürdü

Dünya Kupası öncesi Arizona'da kamp yapan A Milli Takım'da teknik direktör Montella yaptığı Adana espirisiyle gündem oldu.

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Montella herkesi güldürdü

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Arizona'da sürdüren A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, 40 dereceyi aşan sıcaklıklar karşısında espri yapmaktan geri kalmadı. İtalyan çalıştırıcı, Adana Demirspor günlerini hatırlatarak herkesi güldürdü.

ARIZONA'DA 40 DERECE, MONTELLA'DA ADANA HAFIZASI

ABD'nin en sıcak eyaletlerinden Arizona'da kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, yalnızca sahada değil iklim koşullarıyla da mücadele ediyor. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı bölgede Montella, durumu ciddiye almak yerine geçmişine uzanan esprili bir yaklaşımla değerlendirdi. Adana Demirspor'da görev yaptığı döneme atıfta bulunan deneyimli teknik adam, "Buradaki sıcağa ve hava şartlarına adapte olmamız lazım. Ben Adana'daki sıcağı gördüğüm için şanslıyım" diyerek soyunma odasına da neşe kattı.

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UÇUŞTA BİLE ANALİZ

Montella'nın Arizona'daki mesaisi yalnızca antrenman sahasıyla sınırlı kalmadı. İtalyan teknik adam, ABD'ye uzanan uzun uçuş sürecini bile rakip analizine ayırdıklarını açıkladı. Uçak yolculuğu sırasında rakiplerin son maç görüntülerini izlediklerini belirten Montella, hazırlık sürecinde en küçük ayrıntıyı bile değerlendirdiklerini ortaya koydu.

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İLK RAKİP AVUSTRALYA

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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