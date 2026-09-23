UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Millî Takımımız, hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldı.

Bir gün önceki antrenmana seyahat programı nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer Yunus Akgün, bugünkü çalışmada ise takımdaki yerlerini aldı. Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü, dün de antrenmana çıkamadı.

A Millî Takımımız, bugün saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Fransa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde 25 Eylül'deki Fransa maçının ardından 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. A Millîler, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak.

MONTELLA DAYANAMADI: ACİL MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRDI

Milli takımdaki hesapta olmayan sakatlıklardan sonra teknik direktör Vincenzo Montella dayanamadı. Acil milli takıma çağırdı.

Bunun üzerine Trabzonspor'da forma giyen Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile başlayacak dört maçlık seri için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi.

29 yaşındaki savunma oyuncusu bugün Ay-Yıldızlıların antrenmanına katılacak.