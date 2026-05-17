Mohamed Salah'ın Galatasaray sözleri ortaya çıktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmişti.

Sarı kırmızılı takım İstanbul'daki maçı 1-0 kazanmıştı.

İngiliz takımından sezon sonunda ayrılması kesinleşen Modamed Salah'ın yeni takımının nerese olacağı merakla beklenirken, Galatasaray'la ilgili sözleri ortaya çıktı.

LEROY SANE AÇIKLADI

Sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Leroy Sane, Dici Futbol Youtube kanalına yaptığı açıklamada Mısırlı futbolcunun Galatasaray'la ilgili sözlerini aktardı.



Sane, şunları söyledi:

"Aslında biz ailelerimiz hakkında konuşuyorduk ama o kadar sesli bir ortamdaydık ki 'Bu nasıl bir taraftar? İnanılmaz sesli, biz bu kadar beklemiyorduk.' dedi. Taraftar konusu futbolcular arasında her zaman geçiyor, Salah'la da geçti."

Mohamed Salah'ın adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyor.