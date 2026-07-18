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Mohamed Salah'ın Beşiktaş'a imza atacağı tarih belli oldu

Beşiktaş, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Salah'ın Beşiktaş'a resmi imzayı atacağı tarih de belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mohamed Salah'ın Beşiktaş'a imza atacağı tarih belli oldu

Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 10 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

34 yaşındaki yıldız oyuncunun 2 milyon euro da bonus alacağı belirtildi.

RESMİ İMZAYI ATACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Mohamed Salah ile pazar ya da pazartesi günü resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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TARAFTAR'DAN ''YA ALLAH BİSMİLLAH MOHAMED SALAH'' TEZAHÜRATI

Beşiktaş taraftarı, Leandro Trossard'ın imza töreninde ''Ya Allah bismillah, Mohamed Salah'' tezahüratı atmıştı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise bu tezahürata gülerek yanıt vermişti.

RÜŞTÜ REÇBER ''BAŞKAN BİTİRMİŞ'' DEMİŞTİ

Rüştü Reçber, Serdal Adalı'nın taraftarın Salah tezahüratına verdiği tepkiyi değerlendirerek transferin bittiğini aktarmıştı.
Reçber, "Başkan, Salah'ı bitirmiş. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ben, başkanın ifadesini gördüm, beden dili… (Salah tezahüratları sonrası) Serdal ağabeyi tanıyorum ben." demişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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