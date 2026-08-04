Türkiye'ye transferi günlerdir en çok konuşulan konu olan Mohamed Salah planı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın transferinde anlaşamadığı Mohamed Salah için Trabzonspor da devreye girmişti.

Bordo mavili kulübün her konuda anlaşmaya vardığı ve transferin imzaya kaldığı belirtiliyor.

Trabzonspor'un yıllık 17 milyon euro maaşla 2 yıllık sözleşme için anlaştığı, forma satışından yüzde 25 pay verileceği, ayrıca bonusların da bulunduğu belirtiliyor.

Trabzonspor'un Salah planını Haber61'den Ali Osman Yürük açıkladı. Haberde transferin maliyetinin büyük bölümünün sponsor desteğiyle karşılanması için çeşitli firmalarla görüşmeler yapıldığı ve gerekli kaynağın oluşturulduğu ifade edildi.

Sözleşmede sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok ayrıntının yer aldığı, sözleşmenin oyuncunun menajerine gönderildiği ve imza atmasının beklendiği ileri sürüldü.

YUNANİSTAN'DAN GELECEK

Menajerinin “Anlaştık” dediği belirtilirken, Salah'ın tatilde olduğu Yunanistan'dan Türkiye'ye hareket etmesinin planlandığı, ilk etapta İstanbul'a indirileceği bildirildi.

Trabzonspor'un planında Salah yalnızta bir futbolcu transferi olarak yer almıyor. Salah'ın ayrıca Trabzon şehrinin tanıtımını sağlaması, turizme de büyük katkı vermesi planlanıyor.

Salah'ın bu hafta içinde gelmesi bekleniyor.