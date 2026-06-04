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Halk TV Spor Milyonlarca Türk'e milli maç şoku: Şifreli yayınlanacak

Milyonlarca Türk'e milli maç şoku: Şifreli yayınlanacak

Dünya Kupası'nın Almanya'daki yayın hakları ARD, ZDF ve Magenta TV tarafından satın alındı. Yapılan paylaşıma göre Türkiye'nin maçları Magenta TV'den şifreli yayınlanacak. 4 milyon Türk yaşadığı Almanya'da alınan bu karar tepkilere yol açtı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milyonlarca Türk'e milli maç şoku: Şifreli yayınlanacak

2026 Dünya Kupası öncesi ABD'ye giden A Milli Futbol Takımımız, çalışmalara başladı. Turnuva öncesi son sınavını Venezuela karşısında verecek olan ay-yıldızlılar daha sonrasında Arizona'ya giderek kampa girecek.

ALMANYA'DAKİ GURBETÇİLERE KÖTÜ HABER

24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek milliler için nefesler tutulurken Almanya'da yaşayan 4 milyon gurbetçi Türk'e kötü haber geldi.

Dünya Kupası'nın Almanya'daki yayın haklarını ARD, ZDF ve Magenta TV tarafından satın alındı. Yapılan anlaşmaya göre, 104 maçın 60'ı ARD ve ZDF'den şifresiz olarak yayınlanacak. Kalan 40 maç ise Magenta TV'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

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TÜRKİYE'NİN MAÇLARI ŞİFRELİ YAYINLANACAK

Almanya Milli Takımı'nın tüm maçları şifresiz yayınlanırken Türkiye'nin Avustralya ve Paraguay maçları şifreli olacak. ABD maçının yayıncı ise daha sonra belli olacak.

Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk, A Milli Takımın maçlarını izlemek için para ödemek zorunda kalacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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