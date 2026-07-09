Milyonlarca kişinin kaderi ayaklarına bakıyor: Tatil ilan edecekler

İngiltere'de milyonlarca kişinin kaderini Harry Kane'in ayakları belirleyecek. Kane ve arkadaşları kazanırsa ülkede Harry Kane tatili ilan edilecek.

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yoluna devam ediyor. Son olarak Meksika'yı yenen İngilizler, çeyrek finalde Norveç'la karşı karşıya gelecekler.

İngiltere'nin ünlü golcüsü Harry Kane, yine attığı gollerle takımını taşırken, İngiltere'de kendisine "Sir" unvanı verilmesi konuşuluyor.

BAŞBAKAN TATİLİ AÇIKLADI

The Sun'daki habere göre; İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanması halinde ülkenin tarihi bir resmi tatil gününe kavuşacağını açıkladı.

Haberde, "Başbakan, Harry Kane'in takımının kupayı eve getirmesi halinde ülkeye fazladan bir gün tatil verileceğini neredeyse kesinleştirdi. Başbakanlığın, Londra merkezinde düzenlenecek zafer geçit töreniyle eş zamanlı olarak 24 Cuma günü işe gelmeyenlerin sayısında büyük bir artış planladığı anlaşılıyor. Thomas Tuchel'in takımı, 19 Temmuz Pazar günü New York'ta oynanacak finalde kupayı kazanarak 60 yıllık hasrete son vermeyi hedefliyor. Öncelikle cumartesi gecesi Erling Haaland ile yıldız oyuncularına karşı nefes kesen bir maçta Norveç'i yenmeleri gerekiyor. Sir Keir, 20 Temmuz'da Başbakanlık konutunun anahtarlarını Andy Burnham'a devretmeye hazırlanırken , iktidarı bırakmadan önce ulusal tatil ilan etme yetkisine de sahip. Başbakanlığın, Londra merkezinde düzenlenecek zafer geçit töreniyle eş zamanlı olarak 24 Temmuz Cuma günü işe gelmeyenlerin sayısında büyük bir artış planladığı anlaşılıyor" ifadeleri kullanıldı.