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Halk TV Spor Milyarder Narine Nadirova'nın Amedspor'daki görevi belli oldu

Milyarder Narine Nadirova'nın Amedspor'daki görevi belli oldu

Milyarder bankacı Kazakistanlı Narine Nadirova, Amedspor yönetim kuruluna girmişti. Nadirova'nın Amedspor'daki görevi belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milyarder Narine Nadirova'nın Amedspor'daki görevi belli oldu

Süper Lig'e çıkan Amedspor'da yapılan kongrede Nahit Eren tekrar başkan seçilmişti.
Nahit Eren'in listesinden yönetime giren Kazakistan kökenli Narine Nadirova en dikkat çeken isim oldu. Milyarder olan Narine Nadirova'nın Kazakistan’da ve farklı ülkelerde faaliyet gösteren Home Credit Bank’ın CEO’su olarak görev yaptığı da belirtildi.

NADİROVA'NIN GÖREVİ BELLİ OLDU

Narine Nadirova'nın Amedspor yönetiminde dış ilişkiler başkan yardımcısı olarak görev yapacağı belirtildi.
Tigris Haber'den Şehmus Kızılaslan'ın haberine göre; Kazakistan kökenli iş insanı olan Nadirova'nın, kulübün uluslararası alandaki ilişkilerinin geliştirilmesi, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin artırılması ve Amedspor'un uluslararası platformlarda daha etkin temsil edilmesine yönelik çalışmalarda aktif rol üstleneceği öğrenildi.
Amedspor'da asbaşkanlık görevine ise Şengül Saruhanoğlu'nun getirileceği ileri sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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