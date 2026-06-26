Millilerin kararı son maçta ortaya çıktı: Herkesin merak ettiği soru cevaplandı
A Milli Futbol Takımımız son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Turnuvada ilk kez fileleri havalandıran millilerin gol şarkısının 'Bir Oluruz Yolunda' olduğu ortaya çıktı.
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ABD'yle karşılaştı.
ABD'Yİ UZATMALARDA DEVİRDİK
Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadelede millilerimiz son dakikada bulduğu golle sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
Millilerin gollerini 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+8'de Kaan Ayhan kaydetti.
MİLLİLER DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİ
İlk iki maçında gol atamadan mağlup olan millilerimiz grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. ABD grubu lider tamamlarken Avustralya ikinci, Paraguay ise üçüncü sırada yer aldı.
GOL ŞARKISI 'BİR OLURUZ YOLUNDA' ÇIKTI
ABD maçıyla birlikte millilerimizin 2026 FIFA Dünya Kupası'na özel gol şarkısı da ortaya çıktı. Millilerimizin gollerinin ardından statta Tarkan'dan 'Bir Oluruz Yolunda' parçası çaldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi