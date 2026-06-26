Halk TV Spor Millilerin kararı son maçta ortaya çıktı: Herkesin merak ettiği soru cevaplandı

Millilerin kararı son maçta ortaya çıktı: Herkesin merak ettiği soru cevaplandı A Milli Futbol Takımımız son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Turnuvada ilk kez fileleri havalandıran millilerin gol şarkısının 'Bir Oluruz Yolunda' olduğu ortaya çıktı.