Millilerden Avrupa Şampiyonası'na harika başlangıç
U22 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden genç milliler ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.
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Voleybolda U22 Kadınlar Avrupa Şampiyonası başladı. 07-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 22 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız ilk maçına çıktı.
MİLLİLER İLK MAÇINDA UKRAYNA'YI MAĞLUP ETTİ
Sportcampus Zuiderpark'ta oynanan mücadelede millilerimiz gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 (21-25, 15-25, 16-25 ) mağlup etti.
SIRADAKİ RAKİP İSPANYA
U22 Kadın Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçında 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'da İspanya ile karşılaşacak.
SON MAÇI EV SAHİBİNE KARŞI OYNAYACAĞIZ
Milliler gruptaki son maçında ise 9 Temmuz Perşembe günü saat 21.30'da Hollanda ile kozlarını paylaşacak.
MAÇLAR YOUTUBE'DAN YAYINLANACAK
Millilerimizin karşılaşmaları CEV resmi Youtube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi