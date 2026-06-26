Milliler son maçında ABD'yi uzatmalarda devirdi: Dünya Kupası'nı galibiyetle kapattık
Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yle karşılaşan milliler, rakibini 3-2 mağlup etti. İlk galibiyetini alan ay-yıldızlılar turnuvaya grup aşamasında veda etti.
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumu’nda oynanan mücadelede milliler 3-2 galip geldi.
ABD’nin gollerini 3. dakikada Auston Trusty ve 49. dakikada Sebastian Berhalter kaydetti. Millilerin cevabıysa 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi.
ABD GRUBU LİDER KAPATTI
Bu sonuçla birlikte 6 puandaki ABD, D Grubu’nu lider tamamladı. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan millilerimiz son maçta 3 puan alsa da son sırada yer kaldı.
MİLLİLER DÜNYA KUPASI’NA VEDA ETTİ
24 yıl sonra Dünya Kupası’na giden ay-yıldızlılar, turnuvaya grup aşamasında veda etti. Grupta Avustralya ikinci sırada yer alırken Paraguay ise 3. sırada kaldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi