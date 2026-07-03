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Halk TV Spor Milliler son maçında ABD'yi karıştırdı: Yayıncı kuruluş sürpriz sonucu açıkladı

Milliler son maçında ABD'yi karıştırdı: Yayıncı kuruluş sürpriz sonucu açıkladı

ABD'de yayıncı kuruluş Fox TV ve Telemundo'nun reyting sonuçları belli oldu. Millilerin 3-2'lik galibiyeti en çok izlenen ABD maçı oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milliler son maçında ABD'yi karıştırdı: Yayıncı kuruluş sürpriz sonucu açıkladı
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A Milli Futbol Takımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşadı. Ay-yıldızlılar, D Grubu'nda çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

MİLLİLER TEK GALİBİYETİNİ ABD KARŞISINDA ALDI

Millilerimiz tek galibiyetini son maçta ABD karşısında aldı. Milliler uzatmalarda bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Millilerin ABD galibiyetine dair ilginç bir detay ortaya çıktı.

Milliler son maçında ABD'yi karıştırdı: Yayıncı kuruluş sürpriz sonucu açıkladı - Resim : 1

ABD'NİN EN YÜKSEK REYTİNG ALAN MAÇI OLDU

Türkiye mücadelesi Fox TV ve Telemundo’da 21 milyon izleyiciye ulaştı. Karşılaşma ev sahibi ABD'nin en çok izlenen maçı oldu.

SON 32 TURUNDA DA BOSNA HERSEK'İ MAĞLUP ETTİLER

Grubu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bitiren ABD gruptan lider çıkmayı başardı. Son 32 turunda da Bosna Hersek'le karşılaştı. Maçta 10 kişi kalan ABD sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılmayı bildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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