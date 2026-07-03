Halk TV Spor Milliler son maçında ABD'yi karıştırdı: Yayıncı kuruluş sürpriz sonucu açıkladı

Milliler son maçında ABD'yi karıştırdı: Yayıncı kuruluş sürpriz sonucu açıkladı ABD'de yayıncı kuruluş Fox TV ve Telemundo'nun reyting sonuçları belli oldu. Millilerin 3-2'lik galibiyeti en çok izlenen ABD maçı oldu.