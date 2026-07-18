Milliler Slovenya'ya kaybetti: Her şey son maça kaldı
Filenin Efeler, Slovenya'ya setlerde 3-1 kaybetti. Milliler son maçında İran'ı mağlup etmesi halinde ilk kez finallere yükselmeye hak kazanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. hafta 3. maçında Slovenya ile karşı karşıya geldi.
MİLLİLER 3-1 KAYBETTİ
Belgrad'da oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, 22-25, 25-20, 21-25 ve 23-25'lik setlerle salondan 3-1 mağlup ayrıldı.
İRAN'I YENERLERSE İLK KEZ FİNALLERE KATILMA HAKKI ALACAKLAR
Milli takım, üçüncü etaptaki son maçında yarın TSİ 14.00'te İran ile karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.
DETAYLAR
Salon: Belgrad
Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Dominga Lot (İtalya)
Türkiye: Efe Bayram, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija)
Slovenya: Planinsic, Bracko, Janez Krzic, Mujanovic, Urnaut, Stalekar (Okroglic, Marovt, Sen, Najdic, Krzic)
Setler: 22-25, 25-20, 21-25, 23-25
Süre: 115 dakika