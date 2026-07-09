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Halk TV Spor Milliler İtalya'yı da yıktı geçti: Bir ilki yaşattı

Milliler İtalya'yı da yıktı geçti: Bir ilki yaşattı

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı gruptaki son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milliler İtalya'yı da yıktı geçti: Bir ilki yaşattı

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki yedinci ve son maçında İtalya'yla karşı karşıya geldi.

MİLLİLER ALTIN SETTE GALİP GELDİ

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 27-25, 25-18, 20-25, 20-25 ve 15-11'lik setlerle kazanan ay-yıldızlılar, grupta 7'de 7 yaptı.

AYLİN UYSALCAN'DAN 22 SAYI KAYDETTİ

Millilerimizde Aylin Uysalcan 22 sayı kaydetmeyi başardı. Onu 18 sayıyla Ecrin Selis Türkyaşar takip etti. Aylin Uysalcan maçın oyuncusu seçildi.

Milliler İtalya'yı da yıktı geçti: Bir ilki yaşattı - Resim : 1

İTALYA'YA İLK MAĞLUBİYETİNİ YAŞATTI

Yarı finale yükselmeyi daha önce garantileyen Türkiye, İtalya'ya ilk mağlubiyetini yaşattı ve 1. Grup'u lider tamamladı.

YARI FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

Milliler, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde 2. Grup ikincisiyle karşılaşacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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