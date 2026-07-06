Milliler İsviçre'yi de yıktı geçti: Dünya Kupası elemelerinde namağlup devam ediyoruz
2027 Dünya Kupası elemelerinde İsviçre'yle karşılaşan millilerimiz, 95-72'lik skorla galip geldi. 12 Dev Adam grupta 6'da 6 yaptı.
2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki son maçında Türkiye ile İsviçre karşı karşıya geldi.
İSVİÇRE'Yİ 23 SAYI FARKLA MAĞLUP ETTİK
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede 12 Dev Adam rakibini 95-72'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
MİLLİLER 6'DA 6 YAPTI
Grupta 6'da 6 yapmayı başaran milliler namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndan gelen İtalya, Litvanya ve İzlanda'yla karşılaşacak.
FARUK YURTSEVEN'DEN 18 SAYI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Silvia Marziali (İtalya)
Türkiye: Şehmus Hazer 10, Flynn 8, Cedi Osman 15, Alperen Şengün 17, Adem Bona 15, Ömer Faruk Yurtseven 18, Yiğitcan Saybir, Furkan Korkmaz 6, Sertaç Şanlı, Erkan Yılmaz 3, Kenan Sipahi 3, Berk Uğurlu
İsviçre: Schumacher 23, Fofana 2, Martin 2, Mbala 3, Niko Rocak 11, Toni Rocak 12, Maniema 4, Solca 5, Anabir 3, Clerc 2, Schaller 5
1. Periyot: 22-19
Devre: 47-41
3. Periyot: 76-52