Milliler ilk maçında Avustralya'ya mağlup oldu: Dünya Kupası'nda tatsız başlangıç
2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında millilerimiz, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milliler gruptaki bir sonraki maçında Paraguay'yla karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'yla karşı karşıya geldi.
AVUSTRALYA'YA MAĞLUP OLDUK
BC Palace Stadyumu'nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe kaydetti.
ABD GRUPTA LİDER
Grubun diğer maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup eden ABD ilk haftayı lider kapattı. Avustralya, 2. sırada yer alırken puanı bulunmayan millilerimiz 3. sırada kaldı.
SIRADAKİ RAKİBİMİZ PARAGUAY
Millilerimiz gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. 20 Haziran Cumartesi günü San Fransisco'da oynanacak mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.
DETAYLAR
Stat: BC Place
Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)
Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, Oneill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu