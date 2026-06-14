Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Milliler ilk maçında Avustralya'ya mağlup oldu: Dünya Kupası'nda tatsız başlangıç

Milliler ilk maçında Avustralya'ya mağlup oldu: Dünya Kupası'nda tatsız başlangıç

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında millilerimiz, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milliler gruptaki bir sonraki maçında Paraguay'yla karşılaşacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milliler ilk maçında Avustralya'ya mağlup oldu: Dünya Kupası'nda tatsız başlangıç

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'yla karşı karşıya geldi.

AVUSTRALYA'YA MAĞLUP OLDUK

BC Palace Stadyumu'nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe kaydetti.

Milliler ilk maçında Avustralya'ya mağlup oldu: Dünya Kupası'nda tatsız başlangıç - Resim : 1

ABD GRUPTA LİDER

Grubun diğer maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup eden ABD ilk haftayı lider kapattı. Avustralya, 2. sırada yer alırken puanı bulunmayan millilerimiz 3. sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİBİMİZ PARAGUAY

Millilerimiz gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. 20 Haziran Cumartesi günü San Fransisco'da oynanacak mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.

DETAYLAR

Stat: BC Place

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, Oneill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Dünya Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro