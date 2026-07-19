Halk TV Spor Milliler geriden gelip kazandı: Tarihinde bir ilki başardı

Milliler geriden gelip kazandı: Tarihinde bir ilki başardı Filenin Efeleri, İran karşısında geriye düştüğü maçı setlerde 3-1 kazandı. Millilerimiz bu galibiyetle birlikte tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde final etabına yükseldi.