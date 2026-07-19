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Milliler geriden gelip kazandı: Tarihinde bir ilki başardı

Filenin Efeleri, İran karşısında geriye düştüğü maçı setlerde 3-1 kazandı. Millilerimiz bu galibiyetle birlikte tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde final etabına yükseldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milliler geriden gelip kazandı: Tarihinde bir ilki başardı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta 4. maçında İran'la karşı karşıya geldi.

FİLENİN EFELERİ GERİDEN GELİP KAZANDI

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan mücadelede millilerimiz ilk seti kaybetti. 2. setle beraber kendine gelen milliler sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

TARİHTE İLK KEZ FİNAL ETABI BİLETİ ALDILAR

Millilerimiz, İran galibiyetiyle beraber tarihinde ilk kez Milletler Ligi finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

DETAYLAR

Salon: Belgrad

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Kenneth Aro (Finlandiya)

Türkiye: Ahmet Tümer, Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Hilmi Şahin, Cafer Kirkit)

İran: Morteza, Valizadeh, Arshia, Haghparast, Nima, Haji (Hazrat, Mohsen, Ilshan, Poriya, Hossein, Eisa, Nasri)

Setler: 17-25, 25-22, 25-16, 25-19

Süre: 111 dakika

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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