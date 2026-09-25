Milliler Fransa'ya tek golle kaybetti: Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Mücadelenin son bölümlerinde kalecimiz Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ay-yıldızlılar, sergilediği dirençe rağmen aradığı beraberlik golünü bulamadı.

UEFA Uluslar Ligi grubundaki kritik mücadelede Türkiye, sahasında dünya devi Fransa’yı ağırladı. Karşılaşma boyunca güçlü rakibine karşı korakor bir mücadele sergileyen Millîler, ikinci yarıda kalesinde gördüğü tek gole engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrılan taraf oldu.

MBAPPE SAHNEYE ÇIKTI

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen müsabakanın kırılma anı 54. dakikada yaşandı. Fransa'nın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, savunmamızın boşluğundan faydalanarak meşin yuvarlağı ağlarımıza gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra baskısını artıran ve üst üste pozisyonlar bulan A Millî Takımımız, Fransa kalesinde tehlikeler yaratsa da son vuruşlarda netice alamadı.

KOCAELİ'DE KIRMIZI KART ŞOKU

Maçın 87. dakikasında ise adeta nefesler kesildi. Gelişen Fransa atağında kalecimiz Uğurcan Çakır'ın müdahalesi sonrası hakem Felix Zwayer, VAR incelemesinin ardından Uğurcan'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Kalan dakikalarda kaleyi korumak üzere Barış Alper Yılmaz kenara gelirken, Altay Bayındır oyuna dahil oldu.

10 KİŞİYLE BASTIRDIK AMA YETMEDİ

Uzatma dakikalarında 10 kişiyle devam eden ve beraberlik için Fransa kalesine yüklenen ay-yıldızlı ekibimizin çabaları sonuç vermedi. Topla oynama oranlarında yüzde 62'ye yüzde 38 üstünlük kuran Fransa, sahadan tek golle 3 puanı alarak ayrılan taraf oldu. Millilerimiz, son dakikalarda sergilediği futbolla gol arasa da beklediğimiz golü bulamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.