Milliler Dünya Kupası elemelerinde 5'te 5 yaptı
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek'le karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 82-75 galip geldi. Milliler grubu lider tamamlamayı garantiledi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi.
MİLLİLER 5'TE 5 YAPTI
Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla 5'te 5 yaparak C Grubu'nu ilk sırada tamamlamayı garantiledi. Bosna Hersek ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
SON MAÇTA KONUK İSVİÇRE
Milli takım, gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek.
GARZA'NIN 27 SAYISI YETMEDİ
Salon: Husejin Smajlovic
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya), Ritvars Helmsteins (Letonya)
Bosna Hersek: Alibegovic 3, Atic 9, Gegic 19, Lazic 4, Kamenjas 8, Vrabac, Garza 27, Talic 3, Simanic 2, Pjanic
Türkiye: Kenan Sipahi 7, Cedi Osman 15, Yiğitcan Saybir, Tarık Biberovic 10, Alperen Şengün 14, Şehmus Hazer 16, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 8, Ömer Faruk Yurtseven 4, Erkan Yılmaz 2
1. Periyot: 18-17
Devre: 39-34
3. Periyot: 57-59
Beş faulle çıkan: 39.38 Lazic (Bosna Hersek)
Diskalifiye: 34.57 Dario Gjergja (Bosna Hersek) (Başantrenör) (AA)