Milliler bu sefer de Belçika'ya kaybetti: Dibe vurduk

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A Milli Futbol Takımımız, Uluslar A Ligi'ndeki 3. maçında Belçika'ya konuk oldu. Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan maçta millilerimiz sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 60. dakikada Kevin De Bruyne, 76. dakikada ise Romelu Lukaku kaydetti.

SON SIRAYA DEMİR ATTIK

Bu sonuçla birlikte millilerimiz, Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 3. mağlubiyetini aldı. Henüz puanı bulunmayan milliler grubun son sırasına demir attı. 6 puana ulaşan Belçika ise 2. sıraya yerleşti.

MONTELLA'YI İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Karşılaşmayı tribünden takip eden Türk taraftarlar, Montella'yı protesto etti. İtalyan teknik adam 2. golün ardından istifaya çağrıldı.

SIRADAKİ RAKİP İTALYA

Milliler gruptaki bir sonraki maçında İtalya'ya konuk olacak. 5 Ekim Pazartesi günü İtalya'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.