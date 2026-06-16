Milli yıldızın kulübü yedek kalınca isyan etti: Montella'yı kızdıracak paylaşım

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilmesi, Vincenzo Montella'nın kadro tercihlerini yeniden masaya taşıdı. Tartışmanın odağına ise yedek kulübesinde oturan Ozan Kabak oturdu. Bundesliga ekibi Hoffenheim, resmi sosyal medya hesabından Kabak'ın fotoğrafıyla birlikte şu mesajı paylaştı:

"Ozan yok, galibiyet yok… Hadi iyi sabahlar."



MONTELLA'YI KIZDIRACAK SÖZLER

Hoffenheim'ın paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Bir kesim gönderiyi esprili bulurken diğerleri bunun Montella'nın tercihine yönelik açık bir eleştiri olduğunu savundu. Her iki yorum da paylaşımın gündemdeki yerini sağlamlaştırdı.

GÖZLER PARAGUAY MAÇINDA

Avustralya yenilgisinin ardından Türkiye'nin gruptaki diğer maçları kritik önem kazandı. Ozan Kabak'ın ilerleyen karşılaşmalarda forma giyip giymeyeceği ise Montella'nın yanıt vermesi gereken en önemli sorulardan biri olmaya devam ediyor.