Milli tenisçiden Fransa Açık'ta büyük başarı
Fransa Açık gençler eleme final turunda Polonyalı seri başı Jan Sadzik'i 2-1 yenen Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner ana tabloya yükseldi.
Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) gençler eleme final turunda Polonyalı seri başı Jan Sadzik'i 2-1 yenerek ana tabloya kaldı.
KAAN IŞIK KOŞANER ANA TABLODA
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Kaan Işık Koşaner, Roland Garros Gençler Eleme Final Turu'nda dünya gençler 2 numaralı seri başı Jan Sadzik ile karşılaştı.
Jan Sadzik'i 6-2, 5-7, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Kaan Işık Koşaner, organizasyonda ana tabloya yükselme başarısı gösterdi.
ZEYNEP SÖNMEZ ÇEKİLDİ
Öte yandan bir diğer milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'den korkutan bir haber geldi. Milli tenisçi Zeynep, 2. tur çift kadınlar maçının ilk setinde, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü.
Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep, yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı.