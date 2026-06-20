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Milli tenisçiden büyük başarı: Kariyerinde ilki gerçekleştirdi

Milli tenisçi WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası yarı finalinde Alina Charaeva'yı 2-1 geçerek finale yükseldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli tenisçiden büyük başarı: Kariyerinde ilki gerçekleştirdi

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda adını finale yazdırdı.

ALINA CHARAEVA'YI 3 SETTE GEÇMEYİ BAŞARDI

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, tek kadınlar yarı finalinde 4 numaralı seribaşı Alina Charaeva ile karşılaştı. Ayla, Rus rakibini 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yendi.

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KARİYERİNDE İLK KEZ FİNALE YÜKSELDİ

Milli tenisçi kariyerinde ilk kez WTA 125 seviyesinde finale kadar yükselmeyi başardı.

FİNALDEKİ RAKİBİ DARJA VIDMANOVA OLDU

Milli tenisçi, şampiyonluk maçında 3 numaralı seribaşı Darja Vidmanova (Çekya) ile karşı karşıya gelecek. Halihazırda WTA'da 277. sırada bulunan Aksu, listelerin güncellenmesiyle sıçrama yaşayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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