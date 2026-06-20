Milli tenisçiden büyük başarı: Kariyerinde ilki gerçekleştirdi
Milli tenisçi WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası yarı finalinde Alina Charaeva'yı 2-1 geçerek finale yükseldi.
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Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Turnuvası'nda adını finale yazdırdı.
ALINA CHARAEVA'YI 3 SETTE GEÇMEYİ BAŞARDI
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, tek kadınlar yarı finalinde 4 numaralı seribaşı Alina Charaeva ile karşılaştı. Ayla, Rus rakibini 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yendi.
KARİYERİNDE İLK KEZ FİNALE YÜKSELDİ
Milli tenisçi kariyerinde ilk kez WTA 125 seviyesinde finale kadar yükselmeyi başardı.
FİNALDEKİ RAKİBİ DARJA VIDMANOVA OLDU
Milli tenisçi, şampiyonluk maçında 3 numaralı seribaşı Darja Vidmanova (Çekya) ile karşı karşıya gelecek. Halihazırda WTA'da 277. sırada bulunan Aksu, listelerin güncellenmesiyle sıçrama yaşayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi