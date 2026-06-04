Milli tenisçi tarih yazdı: Finale yükseldi
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta finale yükseldi ve tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finaline çıkan ilk Türk sporcu olarak tarih yazdı.
Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) finale yükseldi.
Dünya 5 numarası Ahmet, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye tekler yarı final maçında, Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder ile karşılaştı.
KARİYERİNİN İLK FİNALİNE ÇIKTI
Ahmet, büyük turnuvalarda 7 şampiyonluğu bulunan rakibini 2 saat 24 dakika sonunda 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) yenerek kariyerinin teklerdeki ilk grand slam finaline çıktı.
24 yaşındaki Ahmet, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finaline çıkan ilk Türk sporcu oldu.
Milli para tenisçi, finalde ikisi Roland Garros'da (2022, 2023) olmak üzere 8 grand slam kazanan Hollanda'dan 2 numaralı seribaşı Niels Vink'in karşısına çıkacak.
Final mücadelesi, 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak. (AA)