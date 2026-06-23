Milli takımın yeni kadrosu belli oldu
Polonya'da Milletler Ligi 2. hafta maçlarında sahaya çıkacak olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni kadrosu açıklandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasında sahaya çıkacak.
Filenin Efeleri, VNL'in ikinci etabındaki maçlarını Polonya'nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena'da oynayacak. Millilerimiz, ikinci haftada Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.
Milli takımın 2. hafta için açıklanan kadrosu şöyle:
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija
Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
MİLLETLER LİGİ 2. HAFTA PROGRAMI
Millilerimiz ikinci hafta kadrosu ve maç programı şu şekilde:
24 Haziran Çarşamba
TSİ 14.00 Çin-Türkiye (TRT Spor/S Sport/S Sport Plus)
25 Haziran Perşembe
TSİ 21.00 Polonya-Türkiye (TRT Spor Yıldız /S Sport/S Sport Plus)
27 Haziran Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Arjantin (TRT/S Sport/S Sport Plus)
28 Haziran Pazar
TSİ 17.30 Belçika-Türkiye (TRT/S Sport/S Sport Plus)