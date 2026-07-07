Halk TV Spor Milli takımın rakipleri ve maç programı belli oldu: Biz bu gruptan çıkarız

Milli takımın rakipleri ve maç programı belli oldu: Biz bu gruptan çıkarız A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu. Biz bu gruptan çıkarız.