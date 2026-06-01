Milli takımın rakipleri belli oldu: Grupta Yunanistan da var
Filenin Sultanları'nın Akdeniz Oyunları'ndaki grubu belli oldu. Oyunlar İtalya'da yapılacak.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'na katılacak kadın ve erkek voleybol takımlarımızın grupları belli oldu.
Akdeniz Oyunları'nda kadınlar voleyboldra gruplar şöyle:
B GRUBU
Erkeklerde ise Filenin Efeleri B Grubu'na düştü.
A GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
D GRUBU
21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'na katılacak kadın ve erkek voleybol takımlarımızın grupları belli oldu.
Filenin Sultanları B Grubu'nda Yunanistan'ın da olduğu grupta yer alacak.
Akdeniz Oyunları'nda kadınlar voleyboldra gruplar şöyle:
A GRUBU:
İtalya
Sırbistan
Mısır
Bosna Hersek
Suriye
B GRUBU
Türkiye
Yunanistan
Cezayir
Kosova
Kuzey Makedonya
FİLENİN EFELERİ B GRUBUNDA
Erkeklerde ise Filenin Efeleri B Grubu'na düştü.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, B Grubu'nda Tunus ve Suriye ile mücadele edecek.
A GRUBU
İtalya
Yunanistan
Portekiz
B GRUBU
Türkiye
Tunus
Suriye
C GRUBU
İspanya
Fransa
Kosova
D GRUBU
Mısır
Cezayir
Sırbistan
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi