Halk TV Spor Milli takımın rakipleri belli oldu: Ballı gruba düştü

Milli takımın rakipleri belli oldu: Ballı gruba düştü UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi ikinci turu için kuralar çekildi. Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Estonya, Slovakya ve Lihtenştayn ile eşleşti.