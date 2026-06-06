Milli takımın rakibini yıkan haber: Dünya Kupası öncesi olay oldu
Milli takımımızın, 2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Paraguay'da Julio Enciso, sakatlandı. Enciso'nun Türkiye maçında olması beklenmiyor.
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Paraguay Milli Takımı'nın Nikaragua'yı 4-0 yendiği hazırlık maçında, orta saha oyuncusu Julio Enciso, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Paraguay'da, turnuvanın başlamasına günler kala sakatlık üzüntüsü yaşandı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHAYI TERK ETTİ
Karşılaşmanın 22. dakikasında topu kontrol etmeye çalışırken yerde kalan Enciso, gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk etti.
TÜRKİYE MAÇINDA OLMAYACAK
22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve gruptaki son maçta Avustralya karşısında forma giyebileceği basına yansıdı.
42 MAÇTA 12 GOL ATTI
Geçen sezon Racing Strasbourg takımında forma giyen Enciso, 42 maçta 12 gol attı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi