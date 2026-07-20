Milli takımın rakibi belli oldu: Taşa çarptık!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde büyük bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının dördüncü ve son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Efeleri, bu sonuç ile birlikte 8 galibiyete ve 22 puana ulaşarak 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenecek VNL Finalleri'ne adını yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BELLİ OLDU: TAŞA ÇARPTIK!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, ilk kez yükseldiği 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde rakibi belli oldu.

Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 10 galibiyet ve 26 puanla 3. basamakta yer alan Slovenya ile eşleşti.

Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Çin'in Ningbo kentinde 29-30 Temmuz tarihlerindeki çeyrek final mücadelesinde Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

VNL Final Etabı'nın diğer çeyrek final eşleşmeleri ise Polonya-Ukrayna, Japonya-Çin ve İtalya-ABD oldu.

DAHA ÖNCE YENİLMİŞTİK

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasının üçüncü maçında da Slovenya ile karşılaşmış, rakibine 3-1 mağlup olmuştu.

Maçın setleri 22-25, 25-20, 21-25, 23-25 tamamlanmıştı.