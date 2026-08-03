Milli takımın maçlarını oynayacağı statlar belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımın maçlarını oynayacağı statları açıkladı.

Buna göre; 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

MİLLİ TAKIM GÜRSEL AKSEL STADI'NDA 2'DE 2 YAPTI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stat, ay - yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 3-1 yendiği müsabakalara ev sahipliği yapmıştı.

Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler, bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantique Stadı'nda oynayacak. (AA)