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Milli takımın maçlarını oynayacağı statlar belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takımın maçlarını oynayacağı statlar belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımın maçlarını oynayacağı statları açıkladı.
Buna göre; 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Belçika mücadelesi, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stat, ay - yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 3-1 yendiği müsabakalara ev sahipliği yapmıştı.
Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler, bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantique Stadı'nda oynayacak. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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