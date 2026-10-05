Milli takımın kampından ayrıldı ayağının tozuyla anlaşmaya vardı: Arda Güler imzayı atıyor

Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili karar verilirken, sözleşme konusunda da önemli bir adım atıldı.

Yıldız futbolcu Arda Güler için milli aradan sonra sevindirici bir haber geldi. Yeni sözleşmesine resmen imza attı.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Real Madrid ile Arda Güler arasındaki sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. İspanyol kulübünün, milli yıldızın sözleşmesini uzattığını kısa süre içerisinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

Arda Güler'in mevcut sözleşmesinde yıllık 6,25 milyon euro brüt ücret aldığı belirtilirken, yeni anlaşmayla birlikte milli futbolcunun kazancında da önemli bir artış olması bekleniyor.

CEZALI OLDUĞU İÇİN MİLLİ MAÇTA OYNAYAMAYACAK

Arda Güler, A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz'ın cezaları nedeniyle milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

Milli takımda yaşanan bu gelişmenin ardından Arda Güler, İspanya'ya dönüp eflatun-beyazlılar ile sözleşme uzatmak için imza atması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Milli futbolcunun özellikle son dönemde aldığı süreleri artırması ve ortaya koyduğu performans, kulübün geleceğe yönelik planlarında Arda'ya verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.