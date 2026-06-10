Milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk maçının hakemi belli oldu

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda yer aldığı D Grubu'ndaki ilk maçını Avustralya ile yapacak.

Karşılaşmanın TSİ 07.00'de başlayacak.

Maçın hakemi belli oldu.

FIFA, karşılaşmaya Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'yı atadı.

Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno yapacak.

A Milli Takımımız, karşılaşmayı kazanıp Dünya Kupası'nda grup maçlarına 3 puanla girmeyi hedefliyor.

2013'TEN BERİ FIFA HAKEMİ

Jesus Noel Valenzuela Saez 24 Kasım 1983 doğumlu. 2013'ten beri FIFA'da uluslararası hakem olarak görevlendiriliyor.

Hakemlik kariyerine 2011–12 Venezuela Primera División sezonunda başladı.

14 Aralık 2021'de Valenzuela, IFFHS tarafından CONMEBOL'un 2021 yılının en iyi hakemi seçildi.