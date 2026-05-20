Milli takımın 3 maçının tarihi ve saati belli oldu
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası’nda Türkiye’nin maç takvimi açıklandı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda A Milli Takım'ın maç programı belli oldu. 4-13 Eylül 2026 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de oynanacak organizasyonda Türkiye, C Grubu’nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.
A MİLLİ KADIN TAKIMI’NIN C GRUBU MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:
- 4 Eylül Cuma
18.30 (TSİ) Belçika – Türkiye
- 6 Eylül Pazar
12.30 (TSİ) Türkiye – Avustralya
- 7 Eylül Pazartesi
12.30 (TSİ) Porto Riko – Türkiye
Turnuvada 16 takım, dörderli dört grupta mücadele edecek. Grup aşamasını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren ekipler ise çeyrek finale kalabilmek için tek maç eleme usulüyle oynanacak eleme turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları arasında çapraz eşleşmeler yapılacak.
Eleme turunu geçen takımlar, çeyrek finalde grup liderleriyle karşılaşacak. Final aşamasında, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final tek maç eleme formatında oynanacak.