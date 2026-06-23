Milli takımı yıkan olay: Kadrodan çıkarıldı

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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan kötü haber geldi.

ONURALP BİTİM ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak olan millilerimizde Onuralp Bitim yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

KÖTÜ HABERİ FEDERASYON VERDİ

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'ya giden ay-yıldızlı ekipte Onuralp Bitim'in sakatlandığı ifade edildi.

HAZIRLIKLAR ANTALYA'DA DEVAM EDİYOR

Grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdüren ve ikinci tura yükselmeyi garantileyen milliler, çalışmalarını 26 Haziran'a kadar Antalya'da sürdürecek.

İLK MAÇ BOSNA HERSEK KARŞISINDA

2 Temmuz'da Bosna Hersek'e konuk olacak Türkiye, 6 Temmuz'da İsviçre'yi ağırlayacak.