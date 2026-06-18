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Milli takımdan kötü haber: Çapraz bağları yırtıldı

Milli maçta sakatlanan yıldız oyuncudan kötü haber. Federasyon çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takımdan kötü haber: Çapraz bağları yırtıldı

A Milli Takımımız, Milletler Ligi'nde 2. etabın ilk maçında Belçika'yı 3-0 yendi.
Maçta milli oyuncumuz Karmen Aksoy sakatlandı.

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FEDERASYON AÇIKLADI

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Belçika maçında sakatlanan milli oyuncu Karmen Aksoy'da ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini duyurdu.

Milli takımdan kötü haber: Çapraz bağları yırtıldı - Resim : 2
TVF'den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye–Belçika karşılaşmasında yaşanan bir pozisyon sonrasında sağ dizinden sakatlık yaşayan oyuncumuz Karmen Aksoy'un yapılan ortopedik muayenesi ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ön çapraz bağ (ACL) yırtığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu, milli takım sağlık ekibimiz tarafından değerlendirilmiş ve cerrahi tedavi uygulanmasına karar verilmiş olup oyuncumuzun kulüp sağlık ekibi detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Ameliyat ve sonrasındaki rehabilitasyon süreci detaylı şekilde planlanacak ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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