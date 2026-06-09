Milli takımda yürekler ağza geldi: Görünmez kaza! Otobüsten apar topar indiler
A Milli Futbol Takımımız, Arizona kampındaki ilk antrenmanını taraftar desteği ile yaptı. Antrenman dönüşü meydana gelen kaza ise yürekleri ağza getirdi.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için kampa girdiği Arizona'da ilk antrenmanını yaptı.
Arizona Athletic Grounds'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma koşularıyla başladı, 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı.
Tedavisi devam eden Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı. A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.
A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını 3 binin üzerinde taraftar takip etti. Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti.
Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar, milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip etti.
İdman öncesinde tribünler, milli takıma uzun süre tezahüratta bulundu. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular hem antrenman öncesinde hem de idman sonunda taraftarları alkışladı.
Antrenman sonrası milliler otele dönerken otobüse eşlik eden konvoydaki motosikletli polis kaza yaptı.
2 otobüsle tesislerden ayrılan A Milli Futbol Takımı, otoyolda yaşanan kaza sebebiyle yaklaşık 15 dakika bekledi.
Bölgedeki polis ekipleri otoyol trafiğini durdururken, itfaiye ve ambulans araçları da bölgeye sevk edildi.
Yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Milli takım kafilesinde yer alan görevliler de apar topar otobüsden inerek yaralı polise tedavide bulundu. Milli takım kafilesi, müdahalenin ardından kamp yaptığı otele gitti.