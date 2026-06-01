Milli takımda Trabzonspor depremi

Trabzonspor camiası, Mustafa Eskihellaç ve Ahmetcan Kaplan'ın 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasına tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, alınan kararı sert bir dille eleştirdi.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası için belirlediği 35 kişilik geniş kadrodan 9 futbolcu eksilecek.
Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç ve takımın eski futbolcusu Ahmetcan Kaplan kadrodan çıkarıldı.
2 futbolcunun kadrodan çıkarılması taraftarlar arasında büyük tepkiye neden oldu.

ALINAN KARAR ELEŞTİRİLDİ

İki futbolcunun son kadroda yer almaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bordo-mavili taraftarlar Trabzon kökenli oyuncuların yeterince değerlendirilmediğini savundu.

Taraftarlar, her iki oyuncunun da performanslarıyla milli takımda yer almayı hak ettiğini dile getirdi ve alınan kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini aktardı.

MİLLİ TAKIMDA TRABZONSPORLU FUTBOLCU KALMADI

Yaşanan bu gelişme ile birlikte A Milli Futbol Takımı'nda Trabzonspor forması giyen futbolcu kalmadı.
Trabzonspor taraftarları, iki oyuncunun da kadro dışında kalmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

KADRO DIŞINDA KİMLER KALACAK?

İki futbolcunun kadro dışı kalmasının tartışmaları sürerken, gözler milli takım heyetinin tercihlerine çevrildi.
Mustafa Eskihellaç ve Ahmetcan Kaplan'ın dışında kadrodan kimlerin çıkarılacağı büyük bir merakla bekleniyor.

