Milli takımda planlar bozuldu: Montella Fransa maçı kararını verdi
Milli takımda Orkun Kökçü son antrenmana katılamadı. Kökçü'nün yokluğu için B planını hazırlayan Montella, Fransa maçı kararını verdi.
A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşma öncesi Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ay-yıldızlılarda hazırlıklar devam ediyor.
ORKUN KÖKÇÜ ANTRENMANA ÇIKAMADI PLANLAR BOZULDU
Ancak yaşanan sakatlıklar millilerimizde planları bozdu. Sakatlığı nedeniyle milli takıma çağrılmayan Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Orkun Kökçü'nün ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Ancak Beşiktaş'ın yıldız ismi ayak parmağından yaşadığı sakatlık nedeniyle son antrenmana çıkamadı. Oyuncu hakkındaki son kararın maç günü verilmesi beklenirken B planı hazırlandı.
İSMAİL YÜKSEK - SALİH ÖZCAN İKİLİSİNE ŞANS VERECEK
Orkun Kökçü'nün yokluğunda Vincenzo Montella'nın İsmail Yüksek - Salih Özcan ikilisine orta sahada şans vermesi bekleniyor.