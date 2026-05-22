Milli takımda ortalığı karıştıracak şike iddiası! Montella: İstifa ederim

A Milli Takım'la ilgili Dünya Kupası öncesi bahis ve şike iddası ortaya atıldı. Ahmet Çakar, Montella'nın "İstifa ederim" dediğini iddia etti.

A Milli Takım'la ilgili Dünya Kupası öncesi ortalığı karıştıracak şike ve bahis iddiası ortaya atıldı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, SkySpor'da katıldığı programda çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Çakar'ın sözleri şöyle:
"Milli takımda direkt oynayan 3-4 oyuncunun Gürcistan-Türkiye maçına karşılıklı gol olur bahsi oynadığı iddiaları, bu şike suçuna giriyor. Montella'nın da 'İstifa ederim' dediği söyleniyor. 2 aydır yalanlanmıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu benim dostum, doğru değil demedi hiç. Sayın Osman bey, İstanbul başsavcı vekili. Bu operasyonlar ligler ve Dünya Kupası sonrası devam edecek diyor. Bu mantığa göre Milli takım oyuncuları da bu işin içinde."

"OPERASYON YAPILACAK"

Süper Lig'in çok erken tescil edildiğini de belirten Çakar, şu ifadeleri kullandı:
"Süper Lig çok erken tescil edildi. Daha Türkiye Kupası Finali oynanmamışken ve Süper Lig'e yükselen son takım belli olmamışken açıklama yapıldı. Bunun iki sebebi var; birincisi bir şeylerin siyaseten önüne geçtiler. Çünkü küme düşmenin kaldırılması konuşuluyordu. Kayyum atanan bazı kulüpler de mevcuttu. İkinci sebebi ise büyük kulübün Başkanları, yöneticileri veya yöneticilerine bir operasyon yapılacak."

