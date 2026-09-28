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Halk TV Spor Milli takımda maça saatler kala karar çıktı: Montella 5 ismi kadroya almadı

Milli takımda maça saatler kala karar çıktı: Montella 5 ismi kadroya almadı

İtalya'yı konuk edecek millilerimizde maça saatler kala karar verildi. Teknik direktör Vincenzo Montella bazı isimleri maç kadrosuna almadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takımda maça saatler kala karar çıktı: Montella 5 ismi kadroya almadı

UEFA Uluslar A Ligi ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız ile İtalya arşı karşıya gelecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. VAR koltuğunda ise Stuart Attwell oturacak.

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MAÇ KADROSUNA ALINMADILAR

Kritik mücadeleye artık az bir zaman kalırken teknik direktör Vincenzo Montella kadro kararını verdi. Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; İtalyan teknik adam 5 ismi maç kadrosuna almadı.

Kırmızı kart gören Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal, İlhan Fakılı ve Aral Şimşir'in kadroda yer almayacağı ifade edildi.

Milli takımda maça saatler kala karar çıktı: Montella 5 ismi kadroya almadı - Resim : 2

MUHTEMEL İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Salih, Ferdi, Arda, Kerem, Barış Alper

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Doumbia, Cambiaghi, Esposito, Kean

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Montella
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