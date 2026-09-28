Milli takımda maça saatler kala karar çıktı: Montella 5 ismi kadroya almadı
İtalya'yı konuk edecek millilerimizde maça saatler kala karar verildi. Teknik direktör Vincenzo Montella bazı isimleri maç kadrosuna almadı.
UEFA Uluslar A Ligi ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız ile İtalya arşı karşıya gelecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. VAR koltuğunda ise Stuart Attwell oturacak.
MAÇ KADROSUNA ALINMADILAR
Kritik mücadeleye artık az bir zaman kalırken teknik direktör Vincenzo Montella kadro kararını verdi. Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; İtalyan teknik adam 5 ismi maç kadrosuna almadı.
Kırmızı kart gören Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal, İlhan Fakılı ve Aral Şimşir'in kadroda yer almayacağı ifade edildi.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Salih, Ferdi, Arda, Kerem, Barış Alper
İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Doumbia, Cambiaghi, Esposito, Kean