Milli takımda kriz patladı Hacıosmanoğlu çileden çıktı: Kampı karıştıran olay

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti.

3 puanla grupta son sırada yer alan milliler, 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Turnuva boyunca milli takımda kadro tercihleri tartışma konusu olurken flaş bir iddia ortaya atıldı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BABASINDAN SİTEM

Haluk Yürekli'nin haberine göre; milli takımla birlikte ABD'de olan Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, kamp yapılan otelin lobisinde Montella, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Hakan Çalhanoğlu'na sitem etti.

AİLELERİN GELMESİ YASAKLANDI

Yaşanan bu krizin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) milli maçlarda ailelerin kampa gelmesinin yasaklanacağı öne sürüldü.

Haluk Yürekli'nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Orkun Kökçü'nün babası milli takımın kamp yaptığı otelin lobisinde herkesin duyacağı şekilde Montella'yı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ve Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirmiş. Aileler bu sebeple artık kampa alınmayacakmış. Orkun Kökçü'nün babası neden eleştiriyor buna da bakmak lazım!

"HERKES KENDİNİ ELEŞTİRECEK"

Orkun Kökçü de ABD maçının ardından yaptığı açıklamada "Herkesin öz eleştiri yapması lazım! Bunu biz ve ülkemiz hak etmedi. Çok şey söylenebilir ama zamanı değil. Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu... Bu da deneyim oldu... İnşallah nice Dünya Kupası'na katılırız." demişti.