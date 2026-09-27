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Halk TV Spor Milli takımda karar verildi: Montella yenilginin faturasını kesti

Milli takımda karar verildi: Montella yenilginin faturasını kesti

İtalya'yı konuk edecek millilerimizde hem sistem hem de bazı oyuncular değişecek. Vincenzo Montella karşılaşma öncesi kararını verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takımda karar verildi: Montella yenilginin faturasını kesti

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek. 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

İlk maçında Fransa'ya tek golle mağlup olan millilerimizde teknik direktör Vincenzo Montella hem sistemi hem de bazı isimleri değiştirecek.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Fransa maçında 3-5-2 sistemiyle sahaya çıkan millilerimiz top rakibe geçtiğinde ise 5'li savunmaya geçti. Ancak performanstan memnun kalmayan ay-yıldızlılar, İtalya'ya karşı 4-2-3-1'e dönecek.

Milli takımda karar verildi: Montella yenilginin faturasını kesti - Resim : 1

CAN UZUN YERİNE KEREM AKTÜRKOĞLU

Vincenzo Montella kırmızı kart gören Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'a şans verecek. Barış Alper Yılmaz'ı ise forvetten sağ kanada çekecek. En uçta ise Deniz Gül forma giyecek. Sol kanatta ise Can Uzun'un yerine Kerem Aktürkoğlu'nun sahaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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