Milli Takım’da İtalya maçı öncesi sakatlık alarmı! İdmanı yarıda bıraktı
A Milli Futbol Takımı’nın İtalya karşılaşması öncesi gerçekleştirdiği son antrenmanda Emirhan Topçu sakatlık yaşarken, Can Uzun da çalışmayı bireysel olarak sürdürdü.
A Milli Takım’da İtalya maçı öncesinde moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Ay-yıldızlıların karşılaşma öncesindeki son antrenmanında Emirhan Topçu, yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı tamamlayamadı.
Belçika’daki Standard Liege akademi tesislerinde Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli futbolcular, maçın taktik çalışmasının yanı sıra duran top organizasyonları üzerinde de durdu.
EMİRHAN TOPÇU İDMANI TAMAMLAYAMADI
Kamp sürecinde dizindeki ağrı nedeniyle daha önce bir antrenmanı kaçıran Emirhan Topçu’nun aynı bölgesindeki şikayeti yeniden ortaya çıktı.
Genç savunmacı, yaşadığı ağrının ardından antrenmana devam edemedi ve çalışmayı yarıda bıraktı. Emirhan’ın durumuyla ilgili değerlendirme sağlık ekibinin kontrollerinin ardından netlik kazanacak.
CAN UZUN BİREYSEL ÇALIŞTI
Milli Takım’da sakatlık şikayeti bulunan bir diğer isim ise Can Uzun oldu.
Arka adalesinde ağrı bulunan genç futbolcu, antrenmanın başlangıcında takımla birlikte çalıştı. Daha sonra bireysel programına geçen Can Uzun, çalışmasını ayrı şekilde sürdürdü.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki İtalya karşılaşması öncesi hazırlıklarını bu antrenmanla tamamladı. Ay-yıldızlılar, kritik mücadelede İtalya karşısında sahaya çıkacak.