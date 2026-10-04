Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Milli Takım’da İtalya maçı öncesi sakatlık alarmı! İdmanı yarıda bıraktı

Milli Takım’da İtalya maçı öncesi sakatlık alarmı! İdmanı yarıda bıraktı

A Milli Futbol Takımı’nın İtalya karşılaşması öncesi gerçekleştirdiği son antrenmanda Emirhan Topçu sakatlık yaşarken, Can Uzun da çalışmayı bireysel olarak sürdürdü.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli Takım’da İtalya maçı öncesi sakatlık alarmı! İdmanı yarıda bıraktı

A Milli Takım’da İtalya maçı öncesinde moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Ay-yıldızlıların karşılaşma öncesindeki son antrenmanında Emirhan Topçu, yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı tamamlayamadı.

Belçika’daki Standard Liege akademi tesislerinde Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli futbolcular, maçın taktik çalışmasının yanı sıra duran top organizasyonları üzerinde de durdu.

EMİRHAN TOPÇU İDMANI TAMAMLAYAMADI

Kamp sürecinde dizindeki ağrı nedeniyle daha önce bir antrenmanı kaçıran Emirhan Topçu’nun aynı bölgesindeki şikayeti yeniden ortaya çıktı.

Genç savunmacı, yaşadığı ağrının ardından antrenmana devam edemedi ve çalışmayı yarıda bıraktı. Emirhan’ın durumuyla ilgili değerlendirme sağlık ekibinin kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

Milli Takım’da İtalya maçı öncesi sakatlık alarmı! İdmanı yarıda bıraktı - Resim : 1

Son dakika: Beşiktaş’ta oy verme işlemi bitti: sandıklar açılıyorSon dakika: Beşiktaş’ta oy verme işlemi bitti: sandıklar açılıyor

CAN UZUN BİREYSEL ÇALIŞTI

Milli Takım’da sakatlık şikayeti bulunan bir diğer isim ise Can Uzun oldu.

Arka adalesinde ağrı bulunan genç futbolcu, antrenmanın başlangıcında takımla birlikte çalıştı. Daha sonra bireysel programına geçen Can Uzun, çalışmasını ayrı şekilde sürdürdü.

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki İtalya karşılaşması öncesi hazırlıklarını bu antrenmanla tamamladı. Ay-yıldızlılar, kritik mücadelede İtalya karşısında sahaya çıkacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Vincenzo Montella
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro