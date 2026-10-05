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Halk TV Spor Milli takımda İtalya maçı kararı verildi: Montella zorunda kaldı

Milli takımda İtalya maçı kararı verildi: Montella zorunda kaldı

İtalya - Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu. Millilerimizde Montella sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle zorunlu değişikliklere gitti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takımda İtalya maçı kararı verildi: Montella zorunda kaldı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçında İtalya'ya konuk olacak. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Millilerimizde teknik direktör Montella, art arda sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle zorunlu değişikliklere gitti.

İLK 11'LER

İtalya (Muhtemel): Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Tonali, Fagioli, S.Esposito, Kean, F. Esposito.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Aral Şimşir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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