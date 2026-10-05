Milli takımda İtalya maçı kararı verildi: Montella zorunda kaldı
İtalya - Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu. Millilerimizde Montella sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle zorunlu değişikliklere gitti.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçında İtalya'ya konuk olacak. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek.
ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Millilerimizde teknik direktör Montella, art arda sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle zorunlu değişikliklere gitti.
İLK 11'LER
İtalya (Muhtemel): Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Tonali, Fagioli, S.Esposito, Kean, F. Esposito.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Aral Şimşir.