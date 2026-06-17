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Milli takımda değişiklik kararı: Avustralya mağlubiyeti sonrası sürpriz

Avustralya mağlubiyeti sonrası milli takımda karar çıktı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay maçında 2 değişiklik yapacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takımda değişiklik kararı: Avustralya mağlubiyeti sonrası sürpriz

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek. 20 Haziran Cumartesi günü San Francisco'da oynanacak mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.

IVAN BARTON DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Yardımcılıklarını ise David Moran ve Antonio Pupiro üstlenecek.

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KENAN YILDIZ İLK 11'E DÖNÜYOR

Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren milli takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın kafasındaki ilk 11 ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, ilk 11'de değişikliğe gidecek. Avustralya maçında sonradan oyunda dahil olan Kenan Yıldız ilk 11'de başlayacak.

Milli takımda değişiklik kararı: Avustralya mağlubiyeti sonrası sürpriz - Resim : 2

KEREM AKTÜRKOĞLU KULÜBEYE GEÇECEK

Barış Alper Yılmaz ise bu sefer sağ açık ya da santrforda görev yapacak. Kerem Aktürkoğlu ise kulübeye geçecek.

CAN UZUN YA DA DENİZ GÜL DE İLK 11'DE YER ALACAK

Montella'nın ayrıca İsmail Yüksek - Orkun Kökçü ikilisinden birini daha kulübeye çekecek. Can Uzun ya da Deniz Gül'ün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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