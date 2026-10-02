Milli takımda Belçika maçı kararı verildi: Montella'dan sürpriz

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız ile Belçika karşı karşıya gelecek. Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

ROHIT SAGGI DÜDÜK ÇALACAK

Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını vatandaşları Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukåsen üstlenecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu Millilerimizde teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya sürdüğü ilk 11 şu şekilde:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Belçika: Lammens, Mechele, De Cuyper, De Bruyne, Tielemans, Lukebakio, Ngoy, De Ketelaere, Vanaken, Castagne, Godts.

İLK 2 MAÇI KAYBETTİK

Millilerimiz gruptaki ilk maçında Fransa'ya tek golle mağlup oldu. İkinci maçta ise İtalya'ya 4-1 kaybettik.