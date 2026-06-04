Milli takımda 2026 Dünya Kupası forma numaraları belli oldu

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2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı oyuncularının forma numaraları belli oldu.

Futbolcuların 1'den 26'ya kadar sıralanan forma numaraları şöyle:

1- Mert Günok

2- Zeki Çelik

3- Merih Demiral

4- Çağlar Söyüncü

5- Salih Özcan

6- Orkun Kökçü

7- Kerem Aktürkoğlu

8- Arda Güler

9- Deniz Gül

10- Hakan Çalhanoğlu

11- Kenan Yıldız

12- Altay Bayındır

13- Eren Elmalı

14- Abdülkerim Bardakcı

15- Ozan Kabak

16- İsmail Yüksek

17- İrfan Can Kahveci

18- Mert Müldür

19- Yunus Akgün

20- Ferdi Kadıoğlu

21- Barış Alper Yılmaz

22- Kaan Ayhan

23- Uğurcan Çakır

24- Oğuz Aydın

25- Samet Akaydin

26- Can Uzun

İLK RAKİP AVUSTRALYA

A Milli Takım, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alıyor.

Milliler ABD, Avustralya ve Paraguay'la mücadele edecek. İlk maç 14 Haziran Pazar günü saat07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile oynanacak.