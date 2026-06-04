Milli takımda 2026 Dünya Kupası forma numaraları belli oldu
A Milli Takım oyuncularının 2026 Dünya Kupası'nda giyecekleri formaların numaraları bildirildi.
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı oyuncularının forma numaraları belli oldu.
Futbolcuların 1'den 26'ya kadar sıralanan forma numaraları şöyle:
1- Mert Günok
2- Zeki Çelik
3- Merih Demiral
4- Çağlar Söyüncü
5- Salih Özcan
6- Orkun Kökçü
7- Kerem Aktürkoğlu
8- Arda Güler
9- Deniz Gül
10- Hakan Çalhanoğlu
11- Kenan Yıldız
12- Altay Bayındır
13- Eren Elmalı
14- Abdülkerim Bardakcı
15- Ozan Kabak
16- İsmail Yüksek
17- İrfan Can Kahveci
18- Mert Müldür
19- Yunus Akgün
20- Ferdi Kadıoğlu
21- Barış Alper Yılmaz
22- Kaan Ayhan
23- Uğurcan Çakır
24- Oğuz Aydın
25- Samet Akaydin
26- Can Uzun
İLK RAKİP AVUSTRALYA
A Milli Takım, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alıyor.
Milliler ABD, Avustralya ve Paraguay'la mücadele edecek. İlk maç 14 Haziran Pazar günü saat07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile oynanacak.