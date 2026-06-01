Milli takıma şok: Hastaneye götürüldü
Kuzey Makedonya'yı konuk eden milli takımda Eren Elmalı sakatlanarak oyundan çıktı. Oyuncu tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Eren Elmalı'dan kötü haber geldi.
EREN ELMALI SAKATLANDI
Yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelenin 27. dakikasında yerini Zeki Çelik'e bırakan Eren Elmalı kafasını tutarak soyunma odasına gitti.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) oyuncunun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü duyurdu. TFF açıklamasında "A Millî Futbolcumuz Eren Elmalı, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmüştür" ifadelerini kullandı.
DURUMU TETKİKLERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK
Oyuncunun durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Dünya Kupası listesini henüz bildirmeyen milliler, Eren Elmalı'nın durumuna göre listede değişiklik yapabilir.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi