Milli takıma şok: Hastaneye götürüldü

Kuzey Makedonya'yı konuk eden milli takımda Eren Elmalı sakatlanarak oyundan çıktı. Oyuncu tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Eren Elmalı'dan kötü haber geldi.

EREN ELMALI SAKATLANDI

Yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelenin 27. dakikasında yerini Zeki Çelik'e bırakan Eren Elmalı kafasını tutarak soyunma odasına gitti.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) oyuncunun tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü duyurdu. TFF açıklamasında "A Millî Futbolcumuz Eren Elmalı, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmüştür" ifadelerini kullandı.

DURUMU TETKİKLERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Oyuncunun durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Dünya Kupası listesini henüz bildirmeyen milliler, Eren Elmalı'nın durumuna göre listede değişiklik yapabilir.

