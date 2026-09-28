Milli takıma müjde: İtalya maçına saatler kala belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi ikinci haftasında A Milli Futbol Takımımız sahasında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak.

ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Orkun Kökçü'den güzel haber geldi. Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcu maç kadrosuna dahil edildi.

KADROYA ALINMADILAR

Öte yandan Uğurcan Çakır, Emirhan Topçu, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal, İlhan Fakılı ve Aral Şimşir kadroda yer almadı.

"SONUNA KADAR MÜCADELE VERİYOR"

Millilerimizde teknik direktör Vincenzo Montella, Orkun Kökçü için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Orkun Kökçü'nün durumuna gelince şunu söylemem lazım, neler konuşuluyor kendisiyle alakalı çok fazla bilgim yok çünkü biliyorsunuz ben takip etmeyi sevmiyorum. Son dönemlerde kendi kulübünde de maçlara anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. O yüzden kendisine de teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda da. Çünkü burada kalmak istedi ve sonuna kadar da mücadele veriyor gelebilmek için. Bugün de açıkçası tam antrenmanı yapmadı bizimle ama antrenmanın belirli bir bölümünü yaptı ve denedik. Onu da tekrardan aramızda en yakın zamanda görmek istiyoruz. Umarım İtalya maçından itibaren de olabilir.